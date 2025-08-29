Maltempo Francia: cancellato per temporali il 20% dei voli dall’aeroporto Parigi-Orly

MeteoWeb

Il 20% dei voli in partenza dall’aeroporto francese di Orly tra le 15:30 e le 23:30 è stato cancellato a causa di una tempesta che dovrebbe durare per parte della serata. Lo ha comunicato all’AFP l’Autorità francese per l’aviazione civile (Dgac). I passeggeri sono stati invitati “a contattare la propria compagnia aerea” per conoscere i dettagli del loro volo.