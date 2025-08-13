Maltempo, piogge e temporali tra Francia e Italia: colata di fango al Monginevro | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo ha provocato danni e disagi al confine Italia-Francia nella serata di ieri, martedì 12 agosto. Intorno alle 20, a causa delle forti piogge, una colata di fango ha invaso la strada del Colle del Monginevro (sul lato francese, route national 94) che collega l’Italia alla Francia. Il traffico stradale tra i due Paesi è stato dunque interrotto e i veicoli, che dalla Valsusa erano diretti in Francia, sono dovuti tornare indietro. La gendarmerie ha installato temporaneamente dei blocchi stradali al Colle del Monginevro (per chi proveniva dall’Italia) e a Val-des-Près in fondo al passo, per evitare ulteriori problemi e disagi.

Il maltempo, con forti temporali che hanno provocato pioggia e grandine, ha interessato tutta la zona confinante con l’alta Valsusa, nel Brianconnais.

Gli operatori stradali francesi hanno iniziato i lavori di sgombero del fango verso le 21, concludendo le operazioni in tarda notte, per consentire la riapertura al transito del Colle tra Italia e Francia.