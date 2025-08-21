Maltempo Friuli, attesi nuovi rovesci nella notte

MeteoWeb

Dopo una mattinata di temporali che hanno interessato la fascia orientale del Friuli Venezia Giulia, nel pomeriggio non si sono avute piogge significative. Lo fa sapere la Protezione Civile regionale. “Fino a tarda sera – si legge in una nota – la probabilità di piogge sulla regione sarà bassa. Dopo mezzanotte, una nuova ondulazione porterà allo sviluppo di nuovi rovesci e temporali, specie su bassa pianura e costa. Quest’ultimo passaggio sarà piuttosto rapido e le piogge si esauriranno entro la notte. Nelle ultime ore, è pervenuta alla Sala Operativa Regionale una segnalazione di caduta ramaglie in comune di Cordenons (PN)”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.