Maltempo Friuli Venezia Giulia, temporali e allagamenti: alberi caduti e disagi in diverse località

MeteoWeb

Segnalazioni di allagamenti localizzati e di alberi caduti sono giunte nelle ultime ore al Nue112 e alla sala operativa della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia a causa dell’ondata di maltempo che sta interessando la regione, dove fino a mezzanotte è in vigore un’allerta gialla. Il fronte temporalesco principale, associato alla depressione che dal Centro Europa è scesa verso il Nord Italia, ha attraversato il Friuli Venezia Giulia tra le 16 e le 18, per poi spostarsi in Slovenia. Nel pomeriggio si sono abbattuti temporali diffusi, in particolare tra pianura e costa con temperature decisamente basse per il periodo.

La situazione

Dalle 18 circa, il tempo è migliorato su tutta la regione. In serata e nella notte il centro depressario, con aria fredda in quota, si porterà sul Triveneto. In un contesto di tempo decisamente migliore rispetto alla giornata, sarà comunque possibile qualche pioggia sparsa residua e forse anche qualche locale temporale, specie sul mare. Allagamenti si sono registrati nei comuni di Pordenone, Monfalcone, Duino-Aurisina, Trieste, Pasian di Prato e Casarsa della Delizia; alberi e rami sono invece caduti nei comuni di Coseano, Reana del Rojale e San Pietro al Natisone.

