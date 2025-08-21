Maltempo Friuli-Venezia Giulia: ancora rovesci e temporali sparsi alternati a fasi senza piogge

MeteoWeb

Secondo quanto riporta l’ultimo aggiornamento della Protezione civile regionale, dopo una lunga pausa senza piogge particolarmente significative in Friuli-Venezia Giulia, dalle 20 circa di ieri alcuni rovesci e temporali si sono verificati sulla fascia orientale della regione, in particolare sull’Isontino, la costa e il Carso. In seguito, con l’avvicinamento del fronte, da dopo la mezzanotte rovesci hanno interessato la fascia prealpina e nelle ultime ore piogge con cumulati modesti sono state registrate su pianura e costa. I temporali più intensi si sono verificati finora nelle zone confinanti ma al di fuori del territorio regionale, ovvero sul Veneto e sull’Istria.

Nel corso della giornata è atteso il passaggio della depressione in quota al di sopra della regione e la rotazione dei venti in quota da Sud/Ovest a nord. Saranno ancora quindi possibili delle fasi instabili sulla regione con rovesci e temporali sparsi alternati a fasi senza piogge. Infine, nelle ultime ore non sono pervenute alla Sala Operativa Regionale e al NUE 112 segnalazioni di dissesti sul territorio.

