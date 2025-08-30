Maltempo, Friuli-Venezia Giulia nel mirino di forti temporali: colpite le Valli del Natisone, 100 mm in 2 ore

MeteoWeb

Nella notte, in particolare tra le ore 22 e le 24, forti temporali hanno colpito la zona delle Valli del Natisone in Friuli-Venezia Giulia, con piogge molto intense e di 100 mm in sole 2 ore. Dopo la mezzanotte e fino alle ore 6 di questa mattina, la fase temporalesca è terminata e dall’alba il tempo è stabile su tutta la regione con schiarite anche ampie. È quanto riporta il bollettino della protezione civile della Regione Friuli-Venezia Giulia. Sono operative alcune squadre comunali di volontari di protezione civile a supporto del Comune di San Dorligo della Valle per lo svuotamento e la pulizia di alcuni scantinati allagati e per la rimozione di detriti dalle strade. Per la gestione dell’emergenza resta aperto il centro operativo comunale nella sede comunale di protezione civile. Alla sala operativa regionale è arrivata una segnalazione di allagamento dal Comune di Prepotto.

Restano chiuse al transito, tranne per mezzi di emergenza le strade ex provinciali Sp11, Sp13 e Sp23 nel comune di San Dorligo della Valle verso le località di Prebenico e Mattonaia per permettere il completamento dei lavori di rimozione dei detriti sulla carreggiata. La riapertura completa al traffico è prevista in giornata.

