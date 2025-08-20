Maltempo Friuli-Venezia Giulia: piogge in mattinata su costa e pianura, poi temporali da stanotte fino a domattina

MeteoWeb

Nelle ultime ore il Nord Italia è stato interessato da un primo passaggio temporalesco legato all’arrivo di una saccatura dalla Francia, come comunica la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia. Dalle 8 di questa mattina piogge e temporali hanno coinvolto pianura e costa della regione, risultando però deboli e con accumuli inferiori ai 10 mm. La cella temporalesca più intensa è transitata sull’Alto Adriatico senza toccare il territorio regionale.

Nelle prossime ore è prevista una pausa delle precipitazioni su pianura e costa, mentre in area montana saranno ancora possibili rovesci e temporali. A partire dalla notte e fino a domattina, i fenomeni torneranno a interessare l’intera regione, con possibili temporali localmente intensi soprattutto tra pianura e costa.

Dall’inizio dell’allerta è stata segnalata alla Sala Operativa Regionale una sola criticità: un allagamento in un’abitazione di Muggia.

