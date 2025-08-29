Maltempo Friuli-Venezia Giulia, Trieste bersagliata: esondazioni e allagamenti a San Dorligo e Muggia | FOTO

MeteoWeb

Le zone maggiormente colpite a Trieste dalle intense piogge della mattina sono i Comuni di San Dorligo e Muggia, dove si registrano esondazioni dei torrenti, strade chiuse e allagamenti. A Muggia, nella località Vignano, la Protezione Civile ha installato paratie per proteggere alcune abitazioni, evitando danni agli edifici. Numerosi corsi d’acqua hanno origine in Slovenia, dove i temporali sono ancora in corso, mentre tra San Dorligo e Muggia le precipitazioni si sono al momento attenuate. La Protezione Civile segnala accumuli di pioggia superiori ai 100 millimetri lungo il confine, con picchi locali fino a 200 millimetri. Nel resto della regione, la mattinata è trascorsa senza piogge. Il monitoraggio prosegue soprattutto nei 2 Comuni più colpiti, in vista delle nuove precipitazioni previste a partire dal pomeriggio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.