Maltempo, fulmini record sul Mediterraneo: oltre 350.000 scariche in 36 ore, Italia sotto assedio temporalesco

Nelle ultime 36 ore il Mediterraneo centrale è stato teatro di un episodio di straordinaria intensità: sono state rilevate oltre 350.000 fulminazioni, con il cuore dell’attività tra Centro-Nord Italia. Un dato che non è solo statistico, ma il segnale di una energia potenziale enorme immagazzinata in atmosfera nelle settimane precedenti.

Perché così tanti fulmini? L’energia nascosta nell’aria

Il picco di attività elettrica è stato alimentato dall’afflusso di aria calda e umida prefrontale, collegata a un vortice depressionario in avvicinamento dalla Francia. La combinazione tra caldo persistente e umidità elevata ha innescato una convezione esplosiva, trasformando le nubi temporalesche in vere e proprie “fabbriche di fulmini”.

Temporali organizzati e fenomeni estremi

L’instabilità così amplificata ha favorito la formazione di sistemi convettivi organizzati e persistenti, capaci di insistere a lungo sulle stesse aree. Le conseguenze più rilevanti si sono manifestate con:

Nubifragi localizzati, con accumuli straordinari in poco tempo;

localizzati, con accumuli straordinari in poco tempo; Grandinate diffuse, con chicchi anche di medie/grandi dimensioni;

diffuse, con chicchi anche di medie/grandi dimensioni; Raffiche di vento violente e talora distruttive;

violente e talora distruttive; Frequente e fitta attività elettrica intra-nube e nube-suolo.

Le mappe satellitari e i prodotti radar evidenziano la coincidenza tra le aree con la maggiore densità di fulminazioni e quelle colpite dai fenomeni più intensi: un segnale di dinamica atmosferica coerente e ben organizzata.

La fine dell’ondata di calore e il cambio di passo

Il violento contrasto tra masse d’aria ha sancito la transizione dalla fase dominata dal caldo a un pattern più instabile e dinamico. L’ingresso del fronte perturbato e di masse d’aria più fresche ha favorito lo sviluppo di temporali diffusi, segnando la chiusura di un periodo eccezionalmente caldo e afoso.

Scenario meteo: cosa aspettarsi

La quantità eccezionale di scariche elettriche è un campanello d’allarme in un Mediterraneo che si sta scaldando rapidamente e che tende ad amplificare i contrasti termici. Nelle prossime ore restano possibili nuovi temporali localmente intensi, specie dove persiste il richiamo umido prefrontale o agiscono convergenze al suolo.

Consigli rapidi di sicurezza

In presenza di fulmini evitare spazi aperti e oggetti conduttivi; cercare riparo in edifici o in auto (effetto gabbia di Faraday ).

evitare spazi aperti e oggetti conduttivi; cercare riparo in edifici o in auto (effetto ). Non sostare su ponti, sottopassi o alveo di torrenti durante nubifragi .

. Seguire gli alert della Protezione Civile e gli avvisi meteo locali.

