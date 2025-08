Maltempo Germania, spettacolare temporale a Francoforte sul Meno: freddo e saette sulla Mainhattan | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Spettacolare temporale oggi pomeriggio a Francoforte sul Meno: la temperatura è rapidamente crollata di otto gradi in meno di un’ora, da +24°C a +16°C, complice l’aria fredda proveniente dal Mare del Nord per l’azione del Ciclone Michael che sta provocando forte maltempo nel cuore dell’Europa. Il temporale è stato accompagnato da forte pioggia, raffiche di vento e tantissimi fulmini e saette. Già in tarda mattinata si era verificato un breve temporale sulla città, dopo quello più forte del tardo pomeriggio di ieri. Da tre settimane il maltempo imperversa in zona come se fossimo ancora ad aprile, nel cuore della primavera, con temperature sensibilmente inferiori rispetto alle medie del periodo.