Forte maltempo in Giappone, piogge record su Ishikawa: allagamenti, frane e caos trasporti

Il Giappone continua a fare i conti con un’ondata di maltempo che ha colpito duramente la regione di Hokuriku, sulla costa del Mar del Giappone. Dalla giornata di ieri, piogge torrenziali si sono abbattute su vaste aree della Prefettura di Ishikawa, provocando allagamenti, frane e lo stop temporaneo dei trasporti ferroviari ad alta velocità. Secondo l’Agenzia Meteorologica Giapponese (JMA), solo a Kanazawa – capoluogo della prefettura – si sono registrati 148 millimetri di pioggia in sole 3 ore, nella fascia oraria tra le 2 e le 5 del mattino di giovedì. Si tratta di un valore record, che ha causato l’allagamento di abitazioni nella parte bassa della città e l’inondazione di almeno 19 strade. Le autorità locali hanno attivato centri di evacuazione per i residenti delle aree più colpite.

La linea Hokuriku dello Shinkansen, che collega Nagano a Kanazawa, è rimasta interrotta per oltre 5 ore, con disagi significativi per migliaia di pendolari e viaggiatori.

Instabilità atmosferica e rischi

La situazione meteorologica è aggravata dal transito di un sistema di bassa pressione che si sta muovendo verso Nord/Est sopra il Mar del Giappone. La JMA prevede che il fronte associato si sposterà verso Sud nella giornata di venerdì, mantenendo condizioni instabili da Est a Ovest almeno fino a sabato.

La combinazione tra l’aria calda e umida che si dirige verso la depressione e l’attività atmosferica del fronte sta creando un ambiente particolarmente propenso a precipitazioni intense e temporali.

Le previsioni per le prossime ore

I meteorologi avvertono che, entro le 6 del mattino di venerdì, si potrebbero registrare fino a:

nella regione del Tohoku (a Nord di Hokuriku) e nel Nord del Kyushu; 120 mm di pioggia proprio nella regione di Hokuriku.

Anche l’area di Kaga, sempre nella prefettura di Ishikawa, è sotto osservazione. La zona era già stata duramente colpita dal terremoto della Penisola di Noto del 1° gennaio 2024, in cui persero la vita oltre 600 persone.