Maltempo Giappone, piogge torrenziali tra Kyushu e Yamaguchi: inondazioni ed evacuazioni | VIDEO

L’agenzia meteorologica giapponese ha lanciato l’allarme per possibili frane, esondazioni fluviali e inondazioni nelle zone basse della regione di Kyushu e della prefettura di Yamaguchi, a causa delle forti piogge che hanno continuato a verificarsi nel weekend. Oggi, domenica 10 agosto, si è formata una zona di precipitazioni lineari, ovvero una fascia di cumulonembi che causa forti precipitazioni, nelle prefetture di Fukuoka e Yamaguchi, e l’agenzia meteorologica ha anche avvertito della possibilità di simili fasce di pioggia nelle prefetture di Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki e Kagoshima fino a domani mattina.

Ampie aree del Paese hanno inoltre subito precipitazioni oggi a causa di un fronte stazionario che si estende dallo stretto di Tsushima attraverso la regione di Sanin fino alla regione di Kanto. Sono stati emessi ordini di evacuazione nelle città di Fukuoka, Kitakyushu e Munakata nella prefettura di Fukuoka, così come nelle città di Yamaguchi e Shimonoseki nella prefettura di Yamaguchi.

Domenica pomeriggio, la West Japan Railway ha sospeso tutti i servizi Sanyo Shinkansen tra le stazioni di Hiroshima e Hakata per il resto della giornata.

Le previsioni meteo

L’agenzia meteorologica ha affermato che si prevede che il fronte stazionario persisterà fino a martedì 12 agosto, richiedendo cautela su un’ampia area a causa della possibilità di forti piogge, fulmini, forti raffiche di vento e grandine.

Nelle 24 ore fino alle 6:00 di lunedì, sono previsti fino a 300 millimetri di pioggia nel Kyushu settentrionale, 250mm nelle regioni di Tokai e Shikoku, 200mm nelle regioni di Kanto-Koshin e Kinki, 180mm nel Kyushu meridionale, 120mm nella regione di Chugoku e 100mm nelle regioni di Tohoku e Hokuriku.

Nelle 24 ore successive, fino alle 6:00 di martedì, l’agenzia meteorologica prevede precipitazioni pari a 300mm nella regione di Shikoku, 200mm nelle regioni di Kanto-Koshin, Tokai e Kinki, 150mm nel Kyushu settentrionale, 100mm a Hokuriku e nel Kyushu meridionale e 80mm nella regione di Chugoku.