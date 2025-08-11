Maltempo Giappone, piogge torrenziali nel sud: migliaia di evacuati, diversi dispersi | VIDEO

MeteoWeb

Le autorità giapponesi hanno esortato milioni di cittadini a evacuare le proprie case dopo che forti piogge hanno provocato inondazioni e frane nel sud-ovest del Paese, causando feriti e diversi dispersi. Le piogge torrenziali iniziate alla fine della scorsa settimana hanno causato la scomparsa di una persona e il ferimento di altre quattro nella prefettura meridionale di Kagoshima. Il sistema di bassa pressione sulla regione ha da allora scaricato ulteriore pioggia nelle zone settentrionali di Kyushu.

Riprese televisive di diverse comunità nella prefettura di Kumamoto hanno mostrato case, negozi e veicoli sommersi da circa un metro d’acqua. Fiumi in piena hanno travolto veicoli e danneggiato strade. Nelle prime ore di oggi, sono caduti oltre 370mm di pioggia a Tamana, la città più colpita della prefettura di Kumamoto, un record per la zona, secondo l’Agenzia meteorologica locale.

Migliaia di evacuati

L’Agenzia meteorologica giapponese ha emesso questa mattina l’allerta di massimo livello a Kumamoto. L’Agenzia per la gestione degli incendi e delle catastrofi ha emesso avvisi di evacuazione per decine di migliaia di persone a Kumamoto e in altre sei prefetture della regione. In totale, secondo l’Agenzia per la gestione degli incendi e delle catastrofi, sono stati emessi avvisi e inviti all’evacuazione per oltre tre milioni di abitanti delle regioni sudoccidentali del Giappone. Circa 384.000 persone, la maggior parte delle quali residenti nel Kumamoto, sono oggetto del massimo livello di allerta, secondo la stessa fonte.

I soccorritori nella regione stanno cercando diverse persone. A Kumamoto, una famiglia di tre persone è stata investita da una frana di fango mentre si dirigeva verso un centro di evacuazione. Due sono state estratte vive, ma una terza persona risulta ancora dispersa. Altre due persone risultano disperse in altre zone della prefettura.

Le forti piogge hanno colpito anche i viaggiatori durante la settimana della festa buddista giapponese del “bon”. Circa 6.000 famiglie a Kumamoto sono rimaste senza elettricità, secondo la Kyushu Electric Power Co.

“La situazione è pericolosa e la sicurezza deve essere garantita immediatamente”, ha dichiarato l’Agenzia, sottolineando la necessità della “massima vigilanza anche nei luoghi in cui normalmente non si ritiene si verifichino disastri”.

Giappone, gravi inondazioni sull'autostrada nazionale ad Amakusa, nella prefettura di Kumamoto

Sospeso il trasporto ferroviario ad alta velocità

Le forti piogge hanno causato la cancellazione per l’intera giornata di ieri di alcuni servizi di treni ad alta velocità nel Giappone occidentale e sudoccidentale, ha riferito l’operatore Jr West. Le corse della linea Sanyo Shinkansen tra Hiroshima e Hakata sono state sospese dalle 13:30, con ritardi anche tra Shin-Osaka e Hiroshima per il rientro dei convogli. JR Central ha segnalato una sospensione di 25 minuti su un tratto della Tokaido Shinkansen tra Tokyo e Osaka, poi ripresa.

Piogge intense hanno continuato a colpire le prefetture di Fukuoka e Yamaguchi, dove l’agenzia meteorologica ha lanciato allerte per frane e inondazioni.