Maltempo Giappone, tifone Faxai a Kagoshima: Kaseda sommersa dopo l’esondazione | VIDEO

Il tifone Faxai ha toccato terra nei pressi della città di Hioki, in Giappone, poco dopo le 17:00 locali di oggi, giovedì 21 agosto, muovendosi lentamente verso est-nordest nei pressi della città di Kagoshima, sull’estremità meridionale dell’isola del Kyushu. La pressione centrale era di 1002hPa e la velocità massima istantanea del vento era di 108km/h. 120mm di pioggia sono caduti in un’ora nei pressi della città di Ichikikushikino ed è stato emesso un avviso di allerta per forti piogge a breve termine.

Il fiume Kaseda, che scorre lungo la Strada Nazionale 270 a Kaseda-uchiyamada, nella città di Minamisatsuma, è straripato, allagando l’area circostante. Terribili le immagini che arrivano dalla zona, che mostrano le strade trasformate in veri e propri fiumi e le auto sommerse fino ai tetti. I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire in soccorso dei residenti.

L’Agenzia Meteorologica ha esortato la popolazione a mantenere la massima allerta per frane, inondazioni di zone basse e fiumi in piena e straripamento.