Maltempo, grandinata devastante tra Cesenate e Riminese: gravi danni nei campi, “compromessi centinaia di ettari”

“Una grandinata di eccezionale violenza ha colpito nel tardo pomeriggio di ieri la fascia costiera e l’entroterra compresi tra Cesenate e Riminese, interessando in particolare i comuni di Cesenatico, Bellaria, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Rimini“. Da una prima ricognizione effettuata da Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini attraverso i propri tecnici e associati, risultano compromessi centinaia di ettari. Particolarmente compromesse le orticole a pieno campo e i frutteti, dove la frutta estiva ancora in pianta presenta i segni evidenti dell’impatto col ghiaccio, oltre a lesioni sulle strutture arboree. Colpiti anche diversi impianti di girasole, già in fase avanzata di maturazione, che sono stati letteralmente distrutti dalla violenza della precipitazione. “I chicchi di grandine, grandi come palline da ping-pong e accompagnati da forti raffiche di vento, hanno colpito duramente le coltivazioni agricole, provocando danni rilevanti“, sottolinea l’associazione.

“Dai primi contatti con i nostri soci – dichiara Daniele Montemaggi, presidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini – la grandinata risulta aver colpito, con diversi gradi di intensità, le coltivazioni di ortaggi, come zucchine e lattughe, che già presentano danni piuttosto evidenti, che ne pregiudicano la commercializzazione. Nei frutteti bisogna attendere ancora qualche giorno per capire con esattezza l’entità del danno: ma la frutta estiva ancora da raccogliere presenta danni sui frutti e anche gli alberi da frutto sono stati danneggiati dalla furia del maltempo. Per le aziende colpite è un duro colpo”. “Come Confagricoltura – annuncia Montemaggi – saremo parte attiva nell’evidenziare alle istituzioni l’aggravarsi delle difficoltà delle imprese agricole a seguito delle calamità naturali che stanno colpendo il territorio con crescente intensità e frequenza, in aggiunta ai già notevoli danni causati dagli insetti e dalla fauna selvatica segnalati in più occasioni“.

