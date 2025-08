Maltempo incredibile nello Stretto di Messina, temporali in successione: freddo e piogge come a dicembre!

MeteoWeb

Mancano soltanto le caldarroste! Piove a dirotto con +19°C in pieno giorno a Messina e a Reggio Calabria, come se fossimo in una normale giornata di fine novembre o inizio dicembre. Spesso questa temperatura nelle ore diurne si raggiunge addirittura nel periodo natalizio. E invece siamo al 5 agosto, sarebbe piena estate anche se quest’anno ormai in molti lo hanno dimenticato a causa delle condizioni meteorologiche che continuano a fare le bizze da settimane. Dopo tanti giorni molto freschi, dal clima gradevole seppur prevalentemente soleggiato, oggi infatti lo Stretto di Messina è colpito dal maltempo più estremo.

E’ un evento molto raro in piena estate. Forti temporali continuano a susseguirsi tra il basso Tirreno e lo Stretto, e piove a dirotto. A Scilla, dopo un tornado spettacolare nelle acque di Chianalea e Favazzina questa mattina, ha iniziato a piovere in tarda mattinata e la pioggia è diventata torrenziale con accumuli di 50mm in riva al mare e 60mm sulle colline. I turisti e i bagnanti si sono dovuti rifugiare al coperto, e le spiagge improvvisamente sono diventate deserte.

I temporali stanno colpendo anche l’Aspromonte, dove a Gambarie sono caduti 36mm di pioggia e la temperatura è ferma da ore a +12°C in pieno giorno. Anche questo un valore tipicamente autunnale. La pioggia ha raggiunto anche Reggio Calabria, dove questa mattina in un contesto di cielo sempre nuvoloso, la temperatura era riuscita a salire fino a +28°C, avvicinandosi alla norma del periodo (che è di +32°C, importante ricordarlo!). Ma se già i +28°C di questa mattina erano sensibilmente inferiori rispetto alle medie del periodo, poi la situazione è degenerata nel primo pomeriggio con l’arrivo del temporale e la temperatura crollata a +19°C in pieno giorno, cioè oltre 13°C sotto le medie del periodo! Siamo su valori davvero eccezionali, mentre la pioggia ha allagato la zona nord della città (26mm a Catona) ed è caduta copiosa (6mm al momento) anche in centro. Accumuli tra 20 e 30mm anche su tutte le colline cittadine, e mentre scriviamo continua a piovere.

Maltempo anche a Messina e in Sicilia: la situazione

Il maltempo sta interessando anche l’altro versante dello Stretto, con piogge a dirotto su Messina e dintorni: n centro nella città peloritana, ma poi 13mm a Castanea delle Furie, 16mm a San Michele, 19mm a San Saba e 24mm a Salice. Piove tra le due sponde dello Stretto, una sorta di “Ponte” del maltempo in attesa dell’ok definitivo al Ponte sullo Stretto previsto per domani al Cipess: una giornata storica, significa che adesso inizieranno i lavori della più grande opera di ingegneria e tecnologia della storia d’Italia. Un prodigio della scienza, che la natura celebra con il prodigio del freddo e del maltempo in piena estate!

