Maltempo India: 9 morti per piogge e frane nella regione di Jammu

Almeno cinque persone sono morte e 14 sono rimaste ferite nella regione indiana di Jammu dopo che le forti piogge hanno causato una frana lungo la strada che porta al santuario di Mata Vaishno Deviad ad Ardhkuwari. Il numero delle vittime degli incidenti causati dalla pioggia nella regione è salito a 9. Altre quattro persone, infatti, sono morte ieri sera nel distretto di Doda. I livelli di quasi tutti i corsi d’acqua si sono innalzati oltre la soglia di pericolo, sommergendo numerose zone basse e strade e danneggiando ponti e abitazioni.