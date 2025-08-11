Maltempo India, alluvioni a Dehradun: animali travolti dalle acque impetuose, il bestiame vittima della furia delle piogge | VIDEO

MeteoWeb

La città di Dehradun, capitale dello stato dell’Uttarakhand, è stata travolta da intense precipitazioni che hanno causato gravi alluvioni nelle prime ore di oggi. Il Dipartimento Meteorologico Indiano (IMD) aveva emesso un allarme per piogge abbondanti della durata di tre ore, avvisando la popolazione del rischio imminente. Le forti piogge hanno rapidamente allagato diverse zone della città, tra cui l’IT Park di Dehradun, dove le acque hanno invaso le strade, interrompendo completamente la viabilità. La furia dell’acqua ha causato la tragedia di numerosi animali, tra cui il bestiame, che sono stati travolti dalle correnti impetuose. Un video ripreso sul posto mostra con tristezza il drammatico passaggio di animali trascinati via dall’acqua che ha esondato i corsi d’acqua.

Impatto e allerta continua

Le autorità locali sono al lavoro per soccorrere le famiglie colpite e per limitare i danni, ma le condizioni rimangono estremamente critiche. Le inondazioni hanno invaso diverse abitazioni, e alcune aree sono rimaste isolate a causa della forza delle acque. L’IMD ha rilasciato un avviso di prolungamento delle piogge forti per i prossimi giorni, con possibili nuovi allagamenti. Il rischio di ulteriori danni è elevato, e le autorità raccomandano la massima attenzione, in particolare in vista dell’intensificarsi delle condizioni meteorologiche.

Le autorità locali, insieme ai gruppi di emergenza, stanno monitorando attentamente la situazione e promuovendo misure preventive per minimizzare i rischi nelle prossime ore.