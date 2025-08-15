Maltempo India, si aggrava il bilancio delle inondazioni nel Kashmir: decine di dispersi

MeteoWeb

Continuano le ricerche da parte dei soccorritori dopo che devastanti inondazioni hanno provocato la morte di almeno 60 persone in un villaggio himalayano nel Kashmir amministrato dall’India. Altre 80 persone risultano disperse, ha dichiarato all’AFP Mohammad Irshad, un funzionario dei servizi di emergenza, aggiungendo che le ricerche si sono intensificate. Torrenti d’acqua e fango, innescati dalle forti piogge, hanno devastato ieri il villaggio di Chisoti, nel distretto di Kishtwar, a circa 200km da Srinagar, la capitale del Kashmir amministrato dall’India. È il secondo grave disastro causato dalle inondazioni mortali in India ad agosto.