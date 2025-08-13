Sono oltre 60 le persone che risultano ancora disperse in seguito alla disastrosa alluvione lampo che ha colpito lo stato dell’Uttarakhand, in India, lo scorso 5 agosto: lo ha reso noto un comunicato ufficiale, che ha aggiornato i dati precedentemente diffusi. A più di una settimana dalla cascata di fango che ha spazzato via metà del villaggio di Dharali e un campo di addestramento dell’esercito, vicino alle sorgenti del Gange, squadre della Protezione Civile sono ancora impegnate nel sito del disastro. Le operazioni sono state complicate dalle cattive condizioni atmosferiche e dal blocco dell’autostrada causato dalla valanga.
Maltempo India, ancora decine di dispersi per l’alluvione lampo che ha spazzato Dharali
Ad una settimana dalla disastrosa alluvione lampo che ha colpito lo stato dell'Uttarakhand, in India, squadre della Protezione Civile sono ancora impegnate nel sito del disastro
MeteoWeb