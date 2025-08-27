Maltempo India, gravi inondazioni nello stato di Telangana: diversi dispersi e 504 soccorsi | VIDEO

MeteoWeb

Il Telangana, stato nel sud dell’India, è stato colpito da forti piogge dalla notte di martedì 26 agosto, che hanno causato gravi inondazioni nel distretto di Kamareddy, con segnalazioni di residenti intrappolati nelle loro case e servizi ferroviari interrotti. L’inondazione del Pedda Cheruvu di Kamareddy ha allagato la Housing Board Colony, sommergendo diverse case e intrappolando più di 50 residenti nelle loro abitazioni. I cittadini delle regioni colpite dall’alluvione attendono con ansia i soccorsi, poiché le acque alluvionali di Pedda Cheruvu persistono e rappresentano ancora una minaccia significativa. I funzionari della Forza di Risposta ai Disastri Statale (SDRF) stanno conducendo operazioni di soccorso nelle zone arretrate del Kalyan Project nel villaggio di Annasagar, nel mandal di Yellareddypet, nel distretto di Kamareddy.

Finora, la SDRF e altre squadre di soccorso statali hanno soccorso 504 persone bloccate in situazioni di alluvione nei distretti di Medak e Kamareddy, e sono in corso ulteriori operazioni di soccorso.

Autostrade e linee ferroviarie distrutte

L’autostrada nazionale che collega Kamareddy a Hyderabad è stata chiusa a causa dell’intensità delle inondazioni. Anche la linea ferroviaria di Kamareddy è stata erosa, con conseguente sospensione di tutti i servizi ferroviari sulla tratta Kamareddy-Nizamabad.

Nel frattempo, il meteorologo locale T. Balaji ha dichiarato un’allerta per inondazioni improvvise per Kamareddy, Medak e Siddipet, affermando che in molte di queste località sono caduti più di 300mm di pioggia tra mezzanotte e le 10:00. Rajampet ha registrato 423mm, seguito da Ramayanpet (316,3mm), Bhiknoor (299mm), Narsingi Shivanoor (289,4mm), Havelingapur (287mm), Laxmapur (253,3mm) e la città di Kamareddy (236mm).

Un allevatore travolto, altri bloccati a Rajanna Siricilla

Un allevatore di mucche da latte, Nagaiah, è stato travolto a Maneru Vagu, nel Gambhiraopet Mandal, nel distretto di Rajanna Siricilla, mentre portava al pascolo i suoi bufali mercoledì 27 agosto. Dopo l’apertura del Narmala Project (bacino idrico superiore di Manair), a valle, è stata osservata una forte portata d’acqua. Non rendendosi conto della turbolenza delle acque, Nagaiah è rimasto bloccato nel torrente.

Cinque allevatori, identificati come Mahesh, Swamy, Yellaiah, Narasimhulu e Narsaiah, sono rimasti intrappolati lungo la riva di Maneru Vagu. La Polizia e il personale dell’SDRF sono stati inviati per localizzare Nagaiah e salvare gli allevatori intrappolati.

Lavoratori e passeggeri bloccati a Kamareddy, Medak

Nel mandal di Yellareddy, nel distretto di Kamareddy, nove operai sono rimasti intrappolati a Boggugudise Vagu a causa della tracimazione del Thimmapur Cheruvu, che ha aumentato il flusso d’acqua. Gli operai, che lavoravano su un ponte, sono rimasti intrappolati su un’autocisterna semisommersa e sono stati uditi gridare aiuto. Le squadre SDRF sono state inviate sul posto per i soccorsi.

Nel mandal di Haveli Ghanpur, nel distretto di Medak, un veicolo con quattro occupanti è stato travolto a Nakka Vagu quando il conducente non ha seguito i consigli della popolazione locale e ha cercato di prendere una scorciatoia per attraversare il fiume in piena. Le autorità stanno cercando di scoprire chi fossero i passeggeri. Anche una cisterna per l’irrigazione del mandal è esplosa, contribuendo ad aumentare l’acqua dell’alluvione.

Villaggi allagati

Gli abitanti di Dhupsing Thanda, nel distretto di Medak, hanno dovuto salite sui tetti degli edifici mentre l’intero villaggio veniva sommerso. Anche alcuni villaggi di Lambada nel mandal di Rajampet, nel distretto di Kamareddy, sono stati completamente sommersi. L’edificio del Government SC Women’s Degree College di Ramayampet è stato inondato. Circa 300 studentesse sono state salvate dalla Polizia e trasferite in luoghi più sicuri.

Governo in stato di massima allerta

Il Dipartimento Meteorologico Indiano (IMD) ha emesso un’allerta rossa per i distretti di Kamareddy e Medak a causa delle fortissime piogge. Il Primo Ministro del Telangana, A. Revanth Reddy, ha ordinato ai soccorritori dei distretti colpiti dall’alluvione di rimanere vigili e di assicurarsi che le operazioni di soccorso vengano condotte senza lasciare nulla di intentato.