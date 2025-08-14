Maltempo India, il bilancio di morti è sempre più drammatico: piogge torrenziali provocano frane | VIDEO

MeteoWeb

Sale ad almeno 56 morti il bilancio delle vittime delle frane di fango provocate dalle piogge torrenziali che hanno colpito oggi un villaggio himalayano nel Kashmir amministrato dall’India. Lo ha riferito un funzionario locale. Si tratta del secondo grave disastro causato dalle inondazioni in India ad agosto. “La notizia è tragica”, ha dichiarato il primo ministro del Kashmir, Omar Abdullah, in un comunicato, riferendosi alla “bomba d’acqua” che ha colpito il distretto di Kishtwar.

Il bilancio drammatico

“Cinquantasei corpi sono stati recuperati”, ha precisato Mohammad Irshad, un alto funzionario addetto alla gestione delle catastrofi. Circa 80 persone risultano ancora disperse e 300 sono soccorsi statali, tra cui “50 feriti gravi”, tutti trasportati negli ospedali vicini, ha aggiunto.