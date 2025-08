Maltempo India, devastanti inondazioni in Uttarakhand: case e hotel spazzati via | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un nubifragio ha causato inondazioni improvvise nei villaggi di alta quota di Dharali, nel distretto di Uttarkashi in Uttarakhand, stato nel nord dell’India, con diverse case danneggiate o spazzate via dalle acque impetuose. Il nubifragio si è verificato nel bacino idrografico del fiume Kheer Ganga, causando le devastanti inondazioni. Circa 10-12 persone potrebbero essere sepolte sotto i detriti, ha detto a PTI Rajesh Panwar, un abitante del villaggio. Ha affermato che 20-25 hotel e alloggi in famiglia potrebbero essere stati spazzati via. Il nubifragio ha gravemente danneggiato il mercato di Dharali nella zona.

Si è creato il panico nei villaggi della zona, con la gente che si affannava per trovare un terreno asciutto. I video ripresi nella zona mostrano un torrente di acqua e detriti che si riversa giù, spazzando tutto ciò che incontra. Si possono sentire le urla della gente in preda al panico.

Fonti locali hanno rivelato: “la situazione nella zona di Kheer Ganga, nella valle del Gange, è molto grave e l’amministrazione distrettuale ha avviato le operazioni di soccorso”.