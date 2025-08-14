Maltempo India, violento nubifragio si abbatte su villaggio himalayano: almeno 34 morti

MeteoWeb

Sono almeno 34 le vittime di un violento nubifragio che ha travolto il villaggio himalayano di Chashotri, nello stato del Jammu & Kashmir, in India. Squadre di soccorritori ed elicotteri dell’esercito sono stati immediatamente inviati sul luogo del disastro, che si trova lungo il percorso di un pellegrinaggio induista che è stato sospeso. “Abbiamo recuperato 34 corpi e soccorso 35 feriti”, ha dichiarato il commissario distrettuale di Kishtwar, Pankaj Kumar Sharma. “È possibile che vengano recuperati altri corpi“, ha aggiunto.