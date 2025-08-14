Sono almeno 34 le vittime di un violento nubifragio che ha travolto il villaggio himalayano di Chashotri, nello stato del Jammu & Kashmir, in India. Squadre di soccorritori ed elicotteri dell’esercito sono stati immediatamente inviati sul luogo del disastro, che si trova lungo il percorso di un pellegrinaggio induista che è stato sospeso. “Abbiamo recuperato 34 corpi e soccorso 35 feriti”, ha dichiarato il commissario distrettuale di Kishtwar, Pankaj Kumar Sharma. “È possibile che vengano recuperati altri corpi“, ha aggiunto.
Maltempo India, violento nubifragio si abbatte su villaggio himalayano: almeno 34 morti
Maltempo India, disastro nel villaggio himalayano di Chashotri: il bilancio delle vittime è destinato con molta probabilità a salire
MeteoWeb