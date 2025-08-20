Maltempo India, forti piogge si abbattono sul Gujarat: gravi inondazioni | VIDEO

MeteoWeb

Nel Saurashtra, regione nella parte occidentale dell’India, le forti piogge hanno causato gravi danni, in particolare nel distretto di Junagadh (stato del Gujarat), che è stato allagato. Lo straripamento del fiume Madhuvanti ha causato ingenti danni a Mendarda e Vanthali. Villaggi come Chiroda e Samadhiyala si sono trasformati in laghi. Le strade, inclusa l’autostrada Junagadh-Mendarda, sono state chiuse. In città, lo straripamento del fiume Kalwa ha causato lo straripamento del Damodar Kund, con conseguenti danni alle abitazioni e alle attività commerciali locali.

A Gir Somnath, i fiumi Hiran e Rupen sono diventati turbolenti, causando la chiusura dell’autostrada Talala-Kodinar e migliaia di acri di terreni agricoli sono stati sommersi. A Jesar, nel distretto di Bhavnagar, lo straripamento della diga di Malan ha attivato l’allerta per 10 villaggi, mentre anche il fiume Rupeni, ad Amreli, è straripato.

Nel Gujarat meridionale, le forti piogge hanno causato l’apertura delle paratoie della diga di Madhuban a Valsad, riversando acqua nel fiume Daman Ganga. A Kim, nel distretto di Surat, l’acqua è penetrata nei negozi. Le forti piogge hanno sconvolto la vita quotidiana in tutto lo stato.