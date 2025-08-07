Maltempo India, forti piogge causano inondazioni a Hyderabad: strade come fiumi | VIDEO

MeteoWeb

Forti piogge hanno provocato inondazioni a Hyderabad, capoluogo dello stato di Telangana, nell’India meridionale. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano strade trasformate in fiumi, garage allagati e grossi problemi alla circolazione stradale. L’amministrazione distrettuale, inoltre, ha emesso un’allerta inondazioni per diverse aree di Hyderabad su entrambe le sponde del fiume Musi, a seguito della possibile apertura delle dighe di Himayatsagar e Osmansagar. L’Hyderabad Metropolitan Water Supply and Sewerage Board ha emesso un’allerta e l’ha condivisa con tutte le agenzie interessate affinché adottino misure volte a prevenire eventuali perdite di vite umane.

L’allerta inondazioni a Hyderabad ha spinto l’amministrazione a mettere in guardia le persone che si trovano nei pressi del fiume Musi contro la possibilità di inondazioni. Agli abitanti delle zone più basse è stato chiesto di allontanarsi dalle proprie case e di alloggiare in rifugi temporanei appositamente predisposti. Quando l’acqua verrà rilasciata da Himayatsagar e Osmansagar, le zone residenziali vicino al fiume Musi a Chaderghat, Jiyaguda 100 feet road, Attapur, Nagole, Moosarambagh a Hyderabad saranno gravemente allagate.

Un funzionario del Dipartimento delle entrate ha affermato che la popolazione è stata avvisata di abbandonare le proprie case in luoghi più sicuri e di non farvi ritorno se non su ordine dell’amministrazione.