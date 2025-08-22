Maltempo India, piogge monsoniche in Rajasthan: inondazioni, danni e scuole chiuse | VIDEO

Maltempo India, le inondazioni hanno compromesso gravemente la vita quotidiana in diverse aree dello stato del Rajasthan

Forti piogge monsoniche hanno colpito il Rajasthan, stato dell’India settentrionale, provocando inondazioni e compromettendo gravemente la vita quotidiana in diverse aree. Nel distretto di Baran, la pioggia persistente ha causato allagamenti, costringendo le autorità a dichiarare oggi giornata festiva per tutte le scuole pubbliche e private. Il responsabile distrettuale ha emesso quest’ordinanza in risposta alla situazione. Nel frattempo, nell’area di Itawa a Kota, sono stati registrati oltre 100mm di pioggia nelle ultime 12 ore, aggravando il problema degli allagamenti. Sulla Sultanpur Road, il livello dell’acqua è salito a 90cm.

Condizioni di allagamento si sono verificate nelle città di Sultanpur e Digod, dove le strade sono sommerse da 60-90cm d’acqua. Diversi negozi e abitazioni in queste zone sono stati allagati, causando perdite significative ai commercianti. Allagamenti si sono registrati anche nel villaggio di Nimoda, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Anche i distretti di Kota e Bundi sono stati colpiti dalle forti piogge e le scuole sono state costrette a chiudere fino a domenica 24 agosto. L’acqua è penetrata anche in alcune case nella città di Kota. Nel distretto di Bundi, le continue piogge hanno causato l’ingrossamento del fiume Shyamu, interrompendo i trasporti. Il ponte sul fiume nella zona di Namana è stato allagato, bloccando la strada.

Una barca si ribalta a Sawai Madhopur

Un’imbarcazione con a bordo 10 persone si è ribaltata a Sawai Madhopur a causa delle forti piogge cadute nella zona durante la notte. Nove persone si sono messe in salvo a nuoto e le squadre della Forza di Risposta ai Disastri Statale (SDRF) sono state mobilitate per localizzare l’unica persona rimasta. La diga di Surwal è la più grande del distretto e riceve acqua da fiumi e laghi. Le forti piogge hanno causato un improvviso afflusso d’acqua nella diga, che ha causato il ribaltamento dell’imbarcazione.

Inoltre, le forti piogge hanno allagato la stazione ferroviaria a Sawai Madhopur e le aree circostanti. Il livello dell’acqua sui binari della stazione ferroviaria di Sawai Madhopur ha raggiunto i 70-90cm, causando interruzioni alla circolazione dei treni.

Almeno sei colonie hanno subito gravi inondazioni nella città di Sawai Madhopur e si sono verificati allagamenti anche sulla NH 52, che collega la città alla città di Tonk, causando lunghi ingorghi.

A breve distanza da Sawai Madhopur, sull’autostrada Kushali Darra, un uomo è morto dopo che la sua auto è stata travolta dall’acqua.

