Altre sette persone sono morte nel Jammu e Kashmir indiano a causa del maltempo mentre i soccorritori sono al lavoro dopo le inondazioni dei giorni scorsi e risultano numerosi dispersi. Gli ultimi decessi sono stati registrati nella notte nel distretto di Kathua: cinque a Jodh Ghati e due a Janglote. L’episodio più grave è avvenuto giovedì 14 agosto nel distretto di Kishtwar, dove 60 persone, per la maggior parte pellegrini diretti al santuario indù di Machail Mata, sono rimaste vittime delle inondazioni.
Maltempo India, ancora vittime per le forti piogge nel Jammu e Kashmir
Il maltempo fa ancora vittime in India: gli ultimi decessi sono stati registrati nella notte nel distretto di Kathua
MeteoWeb