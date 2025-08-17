Maltempo India, ancora vittime per le forti piogge nel Jammu e Kashmir

MeteoWeb

Altre sette persone sono morte nel Jammu e Kashmir indiano a causa del maltempo mentre i soccorritori sono al lavoro dopo le inondazioni dei giorni scorsi e risultano numerosi dispersi. Gli ultimi decessi sono stati registrati nella notte nel distretto di Kathua: cinque a Jodh Ghati e due a Janglote. L’episodio più grave è avvenuto giovedì 14 agosto nel distretto di Kishtwar, dove 60 persone, per la maggior parte pellegrini diretti al santuario indù di Machail Mata, sono rimaste vittime delle inondazioni.