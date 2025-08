Maltempo: oltre 180 interventi dei Vigili dei Fuoco tra Marche, Abruzzo e Umbria

MeteoWeb

Sono 80 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per l’ondata di maltempo che, nel pomeriggio di ieri, ha colpito diversi comuni della provincia di Ancona: maggiori criticità a Osimo (foto in alto), Castelfidardo e Numana, principalmente per la rimozione di rami e alberi caduti sulla sede stradale e per l’allagamento di locali interrati. In supporto alle squadre locali sono intervenute anche unità da Pesaro, Forlì e Bologna. Le squadre sono tuttora al lavoro.

Pioggia e vento hanno interessato anche l’Umbria, i vigili del fuoco hanno effettuato interventi per alberi pericolanti e danni d’acqua. Nella serata la situazione è migliorata: svolti 70 interventi.

Un forte nubifragio si è abbattuto sulla provincia di Chieti: 35 gli interventi fatti per alberi abbattuti e danni d’acqua.

