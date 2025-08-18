Maltempo Lazio, crollo massi a Prime Case: evacuate 30 persone | FOTO

MeteoWeb

Sono almeno 30 le persone allontanate dalle proprie abitazioni a seguito del crollo di un enorme masso franato nel pomeriggio di ieri, domenica 17 agosto, dal costone del Monte Acuziano che sovrasta il centro abitato di Prime Case, frazione del Comune di Fara in Sabina, in provincia di Rieti. È quanto riferiscono i Vigili del Duoco del comando provinciale del capoluogo laziale, dopo le violente piogge delle ore scorse. “Sono stati sgomberati in via precauzionale 12 nuclei familiari per un numero complessivo di 30 persone – si legge nel bollettino dei pompieri – a seguito del rotolamento a valle del masso che ha causato il danneggiamento di veicoli in sosta, l’abbattimento di una parte della parete muraria di una privata abitazione e lo sfondamento di un tetto di una seconda casa. Sono state chiuse al traffico le vie sottostanti e messa in sicurezza l’intera area”.

Il perimetro della ‘zona rossa’ resterà interdetto per almeno altri 3 giorni, in attesa che venga posta in essere l’installazione di una rete paramassi lungo il fronte del distacco. È quanto indicato dagli ingegneri del Genio Civile della Regione Lazio e dai tecnici del Comune, che per tutta la mattinata di oggi hanno effettuato dei rilievi sulla montagna, anche con l’ausilio di strumentazioni avanzate e droni per immagini aeree.

Il sindaco del Comune di Fara in Sabina, Roberta Cuneo, nel frattempo, ha attivato il Centro operativo comunale (Coc), e nel tardo pomeriggio terrà un primo incontro con i rappresentanti territoriali di forze dell’ordine e Protezione Civile, al fine di pianificare le attività di presidio e pattugliamento della zona interdetta, anche nelle ore notturne, per scongiurare fenomeni di sciacallaggio o tentativi di effrazioni a danno delle abitazioni lasciate dai residenti allontanati. Nelle prossime ore, verranno invece ascoltati i residenti evacuati, per recepire eventuali richieste specifiche di assistenza.

