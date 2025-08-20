Maltempo Lazio, a Frosinone frane e alberi caduti

MeteoWeb

Nel pomeriggio di ieri la provincia di Frosinone è stata colpita da una forte ondata di maltempo che ha causato frane e caduta di alberi. Sul Monte Viglio si è verificata la frana più estesa, mentre un’altra si è registrata a Paliano lungo la Provinciale “Palianese sud”. A Castelliri un albero ha bloccato la superstrada Sora-Frosinone e a Frosinone un altro ha interrotto viale Roma, costringendo la Polizia Municipale a chiudere il traffico verso il tunnel. In entrambi i casi sono intervenuti i Vigili del Fuoco, insieme ai tecnici provinciali per la messa in sicurezza.

