Maltempo Lazio: grosso masso si stacca dalla montagna di Prime Case, colate di fango in zona Nerola | VIDEO

Un grosso masso si è distaccato dalla costa rocciosa franando su abitazioni e automobili, fino a lambire la strada che percorre il centro abitato di Prime Case, frazione del Comune di Fara in Sabina, in provincia di Rieti. Fortunatamente non si registra nessun ferito, ma in serata il sindaco del Comune reatino, Roberta Cuneo, acquisita anche la relazione tecnica dei vigili del fuoco del comando provinciale di Rieti, giunti immediatamente sul posto, ha ordinato l’evacuazione di un “cono” lungo circa 100 metri in corrispondenza del fronte di distacco, a scopi precauzionali. Almeno 20 le famiglie coinvolte. Accade tutto intorno alle 16, quando un violento nubifragio si abbatte su tutta l’area interna della provincia di Rieti.

Pioggia e vento scatenano, con tutta probabilità, il distacco di un enorme masso che rotolando dalla montagna che sovrasta il centro abitato si abbatte contro un’abitazione, distruggendone il tetto. Nell’impatto vengono danneggiate anche numerose vetture e una seconda abitazione più a valle. Immediata la chiusura della strada da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri, al lavoro per ore per fotografare l’emergenza. Alla fine, in serata, si valuta la necessità di scongiurare ogni altro rischio, e così viene ordinata l’evacuazione di una porzione di paese. Per far fronte alle necessità di chi non ha trovato un luogo sicuro in autonomia il Comune dispone l’allestimento di un ritrovo presso la palestra della scuola media municipale.

Maltempo nel Lazio

Diversi temporali nel Lazio. Segnalate anche colate di fango in zona Osteria di Nerola, a nord di Roma come conferma il video di Marcoidol per “Meteo Lazio”.

