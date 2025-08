Maltempo Lazio: due interventi del Soccorso Alpino per escursionisti bloccati su Terminillo e Pellecchia

MeteoWeb

Giornata di intenso lavoro per i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio, impegnato in due interventi distinti a causa del peggioramento improvviso delle condizioni meteo. Il primo intervento ha riguardato il Monte Terminillo (Rieti), dove due escursionisti un giovane di 28 anni originario di Roma e una donna di 31 anni residente a Rozzano (Milano), sono rimasti bloccati in vetta a causa di una violenta grandinata. Raggiunti da una squadra di terra del Soccorso Alpino non appena le condizioni lo hanno permesso, i due sono stati rifocillati e dotati di indumenti asciutti. Una seconda squadra del Cnsas e una del Sagf li hanno poi riaccompagnati a valle in sicurezza, considerate le condizioni scivolose dovute all’accumulo di grandine e ghiaccio. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

Il secondo intervento

Il secondo intervento si è svolto nella zona del Monte Pellecchia, nel comune di Licenza (Roma), all’interno del Parco Regionale dei Monti Lucretili. A lanciare l’allarme è stato un escursionista di 41 anni, E.M., residente a Monterotondo, sorpreso da pioggia intensa e forte vento che gli hanno fatto perdere l’orientamento. Una squadra di terra del Cnsas è partita dalla base di Vicovaro, raggiungendo l’uomo nei pressi della località Fonte di Santo Chirico. Dopo aver verificato le buone condizioni sanitarie, l’escursionista è stato riaccompagnato illeso alla propria auto.

