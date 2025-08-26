Maltempo Lazio, forte temporale sui Prenestini: nubifragio nella zona di Palestrina | FOTO

MeteoWeb

Rovesci e temporali hanno interessato alcune zone del Lazio nel pomeriggio di oggi, martedì 26 agosto. Segnalati rovesci tra il Lago di Bracciano, Sutri e Bassano Romano, nel Viterbese, ma anche nei pressi di Formello e lungo la valle Latina tra Corcolle e Palestrina sui Monti Prenestini, in provincia di Roma. A Palestrina, Località Loreto/Molella, sono caduti 34mm di pioggia in 45 minuti finora. A causa del temporale sui Prenestini, segnalati anche forti rallentamenti nella vicina A1.

