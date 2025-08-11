Maltempo, primi forti temporali tra Viterbo e Roma, locali nubifragi in corso, inizia l’instabilità | LIVE

MeteoWeb

Il maltempo che ha colpito il Lazio nelle ultime ore ha sorpreso con una forza inaspettata, portando temporali molto intensi tra Civitavecchia e Roma. Il caldo che sta accompagnando questa settimana ha contribuito ad alimentare i fenomeni, creando una situazione di maltempo particolarmente forte e diffusa. Questo inizio di settimana segna l’arrivo dei primi veri temporali pomeridiani, con fenomeni che si sono intensificati man mano che la giornata proseguiva. Nel pomeriggio, i temporali si sono sviluppati già a Viterbo, dove si sono registrati i primi segnali di instabilità, con piogge forti e un cielo che si è rapidamente oscurato.

Questi fenomeni hanno continuato a persistere, alimentati dal calore delle ore serali, e sono ora concentrati sulla bassa Tuscia e l’Alta provincia di Roma, particolarmente nelle zone dei grandi laghi del Lazio centro-settentrionale. Il maltempo ha preso piede rapidamente, causando una transizione da una calda giornata estiva a una serata segnata dalla pioggia.

Il maltempo nel Lazio

Le mappe mostrano il passaggio delle forti piogge che hanno interessato queste aree. Le mappe meteorologiche evidenziano aree con accumuli significativi di pioggia, soprattutto lungo la costa laziale e nell’area intorno alla Capitale. Le intensità del fenomeno, che in alcune zone hanno superato i 30 mm di pioggia, sono risultate ben al di sopra delle previsioni, confermando una maggiore estensione e forza degli eventi atmosferici di quanto inizialmente ipotizzato.

Il maltempo non si ferma qui: i temporali pomeridiani continueranno a manifestarsi nei prossimi giorni, con il culmine atteso per sabato 16 agosto. Si prevede che i fenomeni più intensi si sviluppino proprio in quella giornata, portando piogge abbondanti e, forse, anche fenomeni temporaleschi di forte intensità. La settimana del maltempo segna un inizio di Ferragosto all’insegna di piogge più abbondanti, che si mescoleranno al caldo che continuerà a persistere. Il contrasto tra caldo estivo e temporali pomeridiani rappresenta un classico delle stagioni instabili, e la previsione di una settimana con fenomeni così intensi è già una realtà in queste prime ore della nuova settimana di agosto.

