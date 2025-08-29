Maltempo, l’ex Uragano Erin flagella il Centro/Nord: oltre 1.300 interventi tra Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e Toscana | FOTO

MeteoWeb

Squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nel Centro/Nord Italia per far fronte alle numerose richieste di intervento connesse alle forti piogge originate dai resti dell’ex Uragano Erin: da ieri sono stati svolti oltre 1.300 soccorsi tra Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e Toscana. La maggior parte di questi interventi sono stati svolti in Lombardia dove le squadre hanno operato per 520 interventi, tra le province di Monza Brianza, Pavia e Varese. Nel Veneto la maggior parte dei 110 soccorsi svolti sono stati effettuati nel trevigiano, tra il capoluogo e Villorba, e a Padova nella zona dei Colli Euganei. A Vicenza i vigili del fuoco sono intervenuti a Monteviale per un terrapieno che è franato su alcune abitazioni senza causare il coinvolgimento di persone.

In Piemonte sono stati portati a termine 260 interventi, la maggior parte di questi tra Novara, Alessandria e Verbania Cusio Ossola. Più di 300 invece i soccorsi effettuati nelle ultime 24 ore in Toscana per i danni generati dal maltempo, più di 150 quelli in Liguria.

