Maltempo Liguria, albero crolla allo stadio Picco: a rischio Spezia-Catanzaro di serie B

Danni allo stadio Alberto Picco della Spezia a causa dei venti a oltre 110km/h che nelle scorse ore hanno investito la città durante la violenta ondata di maltempo in corso. Un albero all’interno dell’impianto sportivo è crollato nottetempo trascinando con sé la linea aerea della corrente elettrica, abbattendo un palo di illuminazione e distruggendo parte dell’inferriata lungo Via dei Pioppi. Si è poi schiantato lungo il corridoio che dà accesso ai tornelli di ingresso della tribuna. In giornata previsto l’intervento per mettere in sicurezza quella parte dello stadio. Sabato sera alle 21 è programmato lo svolgimento della partita Spezia-Catanzaro valida per la seconda giornata del campionato di serie B.