Maltempo Liguria: arrivano 8 milioni per i danni di febbraio-marzo 2024

MeteoWeb

È stata inviata a Roma alla presidenza del Consiglio dei ministri e al dipartimento nazionale della Protezione civile la proposta, firmata dall’assessore regionale e commissario delegato Giacomo Raul Giampedrone, per il riparto degli 8 milioni di euro stanziati dal governo a seguito dell’ondata di maltempo che tra il 9 febbraio al 31 marzo 2024 aveva colpito soprattutto l’area Metropolitana genovese e le Province di Imperia e Savona.

Le risorse erano state riconosciute a giugno (decreto del presidente del consiglio dei ministri del 4 giugno 2025) e serviranno a coprire le priorità legate a 37 interventi strutturali, segnalati dai comuni interessati e dalle due province con cui oggi la proposta di riparto è stata condivisa prima dell’invio a Roma. Questi fondi si aggiungono ai primi 3,3 milioni di euro stanziati dal dipartimento nazionale di Protezione civile a seguito del riconoscimento dello stato di emergenza, a luglio del 2024, per far fronte alle somme urgenze e prime emergenze.

“Ringrazio il governo e il dipartimento nazionale per queste ulteriori risorse che nei prossimi mesi consentiranno al territorio di far fronte agli interventi strutturali prioritari tra quelli segnalati dagli enti locali colpiti: verranno impiegate per il ripristino delle infrastrutture danneggiate anche con l’obiettivo di aumentare la resilienza del nostro territorio – spiega l’assessore alla Protezione civile Giampedrone – Si conferma ancora una volta l’efficacia del modello di lavoro impostato in Liguria, a partire dalle priorità segnalate delle amministrazioni locali in un confronto serrato con i tecnici del dipartimento regionale per l’invio delle schede a Roma. La proposta verrà inviata a Roma per la necessaria approvazione da parte del dipartimento della Protezione civile“.