Maltempo Liguria: confermata la chiusura dell’allerta gialla

Arpal ha confermato la chiusura dell’allerta meteo gialla alle ore 18 di oggi su tutta la Liguria. Nella tarda notte una cella temporalesca si è sviluppata a Est del savonese, sfruttando la convergenza dei venti, e si è poi spostata lentamente verso Est. Rovesci di forte intensità tra Savona e Genova, poi di nuovo intensi prima su Pegli e Sestri, poi sui quartieri orientali della città. Intensità molto forti verso le 8 su Bargagli (116-120 mm nell’ora), ancora forti temporali su Borzonasca e Cabanne alle 11. La cella è stata forte, poco mobile, rigenerata ma non stazionaria, con downburst e raffiche fino a circa 70 km/h e numerose fulminazioni, ha spiegato Arpal in una nota.

Un secondo passaggio perturbato, più veloce, passerà nella tarda serata odierna: produrrà effetti soprattutto su Toscana e Italia centrale, ma potremo avere residue precipitazioni su La Spezia. Instabilità prevista ancora oggi, permane infatti alta probabilità di temporali forti nel pomeriggio odierno, con precipitazioni temporalesche a ridosso dei rilievi possibili fino a notte. Da lunedì rimonta anticiclonica importante con condizioni stabili e asciutte.

