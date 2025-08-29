Maltempo Liguria: forti mareggiate a Genova, vietato l’accesso a mare e scogliere

MeteoWeb

A seguito dell’avviso emesso dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria, che prevede mareggiate intense, il Comune di Genova ha disposto la chiusura degli accessi pubblici al mare e alle scogliere del territorio comunale per la giornata di oggi venerdì 29 agosto, fino a cessata esigenza. Inoltre, viene disposta per tutti i cittadini l’osservanza di alcune regole: prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, sia a piedi che alla guida di un veicolo; evitare di sostare sul litorale, sulle strade costiere e a maggior ragione su moli e pontili; evitare la balneazione e l’uso delle imbarcazioni e assicurare preventivamente le barche e le strutture presenti sulle spiagge e nelle aree portuali. Inoltre si invita a mettere in sicurezza, assicurandoli o rimuovendoli dalle aree esposte alla mareggiata, tutti gli oggetti che possono essere investiti dalla mareggiata e che possono arrecare danno all’incolumità delle persone, quali ad esempio strutture mobili, specie quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni, impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali temporanee.

