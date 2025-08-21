Maltempo Liguria, frane e smottamenti nello Spezzino: interventi dei tecnici della Provincia

MeteoWeb

Il settore tecnico della Provincia della Spezia manterrà per le prossime ore l’assetto di pronto intervento perché, nonostante la chiusura dell’allerta meteo diramata ieri, le condizioni idrogeologiche del territorio non sono ancora definite stabili. Quella trascorsa è stata una lunga notte di interventi, a cui è seguita un altrettanto impegnativa mattinata, per i tecnici della Provincia della Spezia impegnati, sin da ieri, per risolvere una serie di situazioni critiche che hanno interessato alcune strade, un po’ in tutto il territorio provinciale segnate dal forte vento di oggi e dalla pioggia delle scorse ore. Il personale tecnico dell’Ente ha operato nelle ultime 36 ore garantendo prima il monitoraggio lungo i 550km di strade provinciali, in particolare nei punti di maggiore criticità o dove sono aperti cantieri, e ha operato con una serie di interventi primari per la sicurezza della circolazione e il ripristino delle situazioni in cui si sono evidenziati danni e pericoli.

Tutte le situazioni che hanno evidenziato frane, e quindi temporanee limitazioni del traffico o interruzioni della viabilità, sono state risolte nella notte, e a fine mattinata la circolazione stradale sulla rete provinciale era regolare.

I tecnici del Servizio viabilità sono anche intervenuti per rimuovere piante o rami caduti sulle strade, eliminare detriti, liberare cunette, tagliare alberature sporgenti e mettere in sicurezza alcuni punti a rischio.

I principali interventi

Nella giornata di oggi, in particolare per il completamento degli interventi notturni, sono in corso ancora delle attività. I principali interventi si sono svolti lungo la strada provinciale SP28 nei territori dei comuni di Lerici ed Ameglia, in particolare in corrispondenza di alcuni sentieri provenienti dal lato “di monte” che hanno riversato sulla strada importanti quantità di materiale terroso e residui vegetali. Una serie di interventi analoghi sono stati garantiti in località Colle di Gritta nella zona di Monterosso, lungo la provinciale 51 nel comune di Vernazza e lungo le provinciali 42 e 43 tra Levanto e Montaretto dove gli interventi sono stati eseguiti in almeno tre aree distinte.

Altre attività si sono svolte lungo la provinciale 51 nella zona di Volastra, mentre per una serie di problematiche legate a piante cadute e ramificazioni pericolanti il personale tecnico della Provincia in queste ultime ore è dovuto intervenire lungo la strada provinciale SP28 tra La Serra e Zanego nel comune di Lerici, lungo la SP38 nel comune di Pignone, lungo la SP14 in località Tivegna nel comune di Follo, lungo la SP61 nel comune di Vernazza dove vi sono stati più interventi.

Altre opere si sono svolte, con interventi meno complessi, in altre strade come avvenuto lungo SP14 in località Bastremoli, nel comune di Follo, dove la carreggiata è stata ripristinata dopo un danneggiamento e l’apertura di una buca.

“Ringrazio i nostri tecnici e le nostre squadre di reperibilità che in queste ore hanno garantito la sicurezza e la fruibilità di tutte le nostre strade – ha detto il Presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini – a fronte di una importante ondata di maltempo che ha interessato particolarmente alcune aree vi è stata la necessità di portare avanti un lavoro complesso che si svolge in un territorio fragile. Ovviamente per la Provincia gli interventi non si concludono con la fine dell’allerta“.

La provinciale 8

Tra le aree poste a verifica c’è anche la tratta della provinciale 8, nella zona di Calice al Cornoviglio, segnata da una maxi frana e riaperta solo pochi giorni fa dalla Provincia al termine della prima fase dei lavori di consolidamento del versante. Oggi i tecnici hanno effettueranno un controllo lungo il fronte franoso, già oggetto di una complicata opera di stabilizzazione, per comprendere se il materiale coinvolto nella frana può essere oggetto di eventuali ulteriori cadute. Dopo le verifiche la strada, che viene automaticamente chiusa per ogni allerta, è stata riaperta. Il servizio tecnico della Provincia ha già disposto, per domani, un sopralluogo più accurato in tutti i siti in cui sono in corso evidenze critiche legate a frane.

