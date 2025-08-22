Maltempo Liguria, temporali sul Ponente: spettacolari nubi Mammatus ad Albenga | FOTO

MeteoWeb

Nel pomeriggio di oggi, forti temporali hanno colpito il Ponente Ligure. Spettacolari nubi Mammatus sono apparse su Albenga, nel Savonese, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo, in cui si vede anche il temporale sul Ponente Ligure visto dal Piemonte. Le nubi Mammatus sono così chiamate perché ricordano la forma delle mammelle. Si tratta di nuvole tipiche dei temporali più intensi e si formano quando l’aria è estremamente umida nei bassi strati. Questo tipo di nubi si forma sul bordo posteriore dell’incudine di un temporale ben sviluppato.

Tra i dati pluviometrici più rilevanti segnaliamo i 31mm caduti a Molini di Triora, in provincia di Imperia.

