Maltempo Liguria, violento temporale a Genova: grandine e downburst, il Bisagno supera il livello di guardia

Un violento temporale ha colpito Genova fin dalle prime ore del mattino, con la città in allerta gialla già dalla mezzanotte. Il torrente Bisagno ha superato il livello di guardia a causa di una rapida ondata di piena, poi rientrata poco dopo. Numerosi allagamenti hanno interessato buona parte della Val Polcevera, mentre a Sestri Ponente un piccolo corso d’acqua ha raggiunto la soglia di pre-allarme per poi tornare sotto controllo. Lo spostamento della cella temporalesca verso levante ha causato ulteriori allagamenti anche in quella zona.

Secondo i dati diffusi da Arpal, nella zona collinare sopra Sestri Ponente sono caduti ben 86,2 millimetri di pioggia in un’ora, mentre a Pegli ne sono stati registrati 67,2 millimetri. Nel Ponente cittadino i vigili del fuoco sono intervenuti più volte per far fronte ad allagamenti, alberi e rami caduti e anche a qualche blackout. In altre aree di Genova si sono verificati temporali più localizzati accompagnati da grandine e downburst. Intorno alle 08:30, le precipitazioni più intense si sono concentrate sull’alta Val Bisagno, provocando un repentino innalzamento dei livelli idrometrici a monte del torrente.

