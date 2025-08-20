Maltempo Lombardia: 126mm nella Bergamasca, mobilitate squadre dei Vigili del Fuoco nella regione

MeteoWeb

Dalla tarda serata di ieri, la Lombardia è stata investita da una forte ondata di maltempo. Piogge record in provincia di Bergamo che ha fatto registrare ben 126 millimetri nelle scorse ore, 77mm a Milano dove prosegue l’allerta meteo arancione. Nel capoluogo lombardo resta sotto osservazione il fiume Lambro che “ha superato i 2.40 in via Feltre, dove in due ore è salito di 1,70 metri”, fa sapere l’assessore comunale alle Opere pubbliche e Protezione Civile, Marco Granelli. Motivo per cui è stata evacuata la comunità Ceas, il Centro Ambrosiano di Solidarietà, attivo nel supporto di persone fragili, la Fondazione Exodus Onlus di viale Giuseppe Marotta e il Parco Lambro. Una decina gli interventi svolti in città per far fronte agli allagamenti. Chiusa via Vittorini, nella zona Ponte Lambro, “con le paratie mobili perché il Lambro è alto e anche la fognatura, e quindi siamo a rischio allagamento”, ha aggiunto Granelli. Meno intense le piogge sul bacino del Seveso, con la vasca di laminazione che resta in allerta, ma ancora attiva, anche se è stata superata la soglia di ordinaria criticità nelle stazioni di Ornato e Valfurva. I livelli di entrambi i fiumi sono in calo.

Forti precipitazioni anche nelle provincie di Monza e Brianza (55mm) e Lecco (45mm). Mobilitate in tutta la regione i Vigili del Fuoco, principalmente per il taglio di piante pericolanti e per allagamenti di strade e sottopassi. 6 gli interventi in provincia di Varese, 5 quelli in provincia di Como per allagamenti e taglio di piante nei comuni di Lomazzo e Fino Mornasco. Ben 15 gli interventi dei Vigili del Fuoco a Milano per strade, sottopassi e parcheggi allagati. A Bergamo sono stati segnalati box e scantinati allagati nei comuni di Calusco d’Adda e Villa d’Adda, così come a Stezzano e Romano di Lombardia per i quali sono stati attivati i gruppi comunali di Protezione Civile.

