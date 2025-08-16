Maltempo Lombardia, decine di alberi caduti e tetti scoperchiati nel Comasco: 100 interventi dei Vigili del Fuoco | FOTO

MeteoWeb

In 8 ore di lavoro, dal tardo pomeriggio di ieri fino a tarda notte, 15 squadre dei Vigili del Fuoco hanno effettuato 100 interventi per danni causati da pioggia e vento in gran parte della provincia di Como: maggiori criticità nei comuni di Cantù, Cucciago, Carimate, Figino Serenza, Rovellasca, Cermenate e Bregnano, decine gli alberi caduti e i tetti scoperchiati. Sul lago, tra i territori di Gera Lario, Domaso, Gravedona ed Uniti, Dongo, Colico, numerose imbarcazioni ribaltate, 20 persone cadute in acqua recuperate in buone condizioni da Drago e specialisti nautici.

