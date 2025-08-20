Maltempo Lombardia, allagamenti nell’hinterland di Milano: strade e cantine allagate a Lacchiarella | VIDEO

MeteoWeb

Giornata di forte maltempo oggi in Lombardia, bersagliata da forti piogge e temporali. Mentre il temporale che si è abbattuto in serata su Milano non sembra aver provocato danni rilevanti, diffusi allagamenti si sono invece verificati nell’hinterland a sud del capoluogo lombardo, in particolare a Lacchiarella. Intorno alle 21, i Vigili del Fuoco hanno effettuato diversi interventi per cantine allagate e strade con acqua alta fino a 30-40 centimetri. La zona più colpita della cittadina è stata quella di via Gramsci. Non si registra, comunque, alcun ferito o salvataggio.

La stazione meteo di Milano Quarto Oggiaro ha registrato 106mm di pioggia finora, 94mm quella di Milano San Siro, a testimonianza dell’intensità del maltempo in atto.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.