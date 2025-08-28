Maltempo Lombardia: allagamenti nel Varesotto, infiltrazioni d’acqua al Terminal 1 di Malpensa | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo che sta colpendo il nord della provincia di Varese sta creando problemi alla viabilità nella zona di Luino a causa di allagamenti e di alberi e detriti caduti sulle strade. La provinciale 69 è allagata a Brezzo di Bedero all’altezza della galleria per Germignaga: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Problemi anche nella stessa Germignaga con i primi allagamenti dopo le forti precipitazioni del mattino, come fa sapere il sindaco Marco Fazio. A Luino, un violento nubifragio ha colpito nella notte la sede della Comunità Montana Valli del Verbano in via Asmara, rendendola inagibile. L’ente fa sapere che gli uffici sono chiusi e le linee telefoniche interrotte e lo rimarranno fino alla fine dei lavori di ripristino.

A Maccagno con Pino e Veddasca, centro colpito più volte negli ultimi anni da episodi di forte maltempo, è stato attivato il Centro operativo comunale, con l’obiettivo di garantire il coordinamento degli interventi di Protezione Civile, l’assistenza alla popolazione e la gestione delle emergenze. Disagi anche in Valceresio: a Cuasso al Piano un albero caduto ha bloccato la strada verso Porto Ceresio.

Il maltempo ha creato qualche problema anche all’aeroporto di Malpensa: al Terminal 1 si sono registrate infiltrazioni d’acqua dal soffitto e alcune aree sono state transennate. Per quanto intensa, la pioggia non ha comunque comportato ritardi, e l’operatività dell’aeroporto è garantita.

