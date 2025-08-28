Maltempo Lombardia: chiusa la SS38 dello Stelvio a Bormio

A causa del maltempo è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la statale 38 dello Stelvio dal km 106,800 (Bagni Vecchi) al km 121,100 (Passo Umbrail) a Bormio, in provincia di Sondrio. Sul posto sono intervenute le squadre ANAS, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
