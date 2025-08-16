Maltempo Lombardia, danni all’ospedale di Tradate: tecnici al lavoro

MeteoWeb

Il forte temporale di ieri sera ha danneggiato alcuni fusibili all‘Ospedale di Tradate, in provincia di Varese, determinando un malfunzionamento nell’impianto di raffreddamento che serve il Pronto Soccorso e la mensa. Lo comunica l’ASST Sette Laghi. I tecnici dell’ospedale sono intervenuti tempestivamente e stanno lavorando per sostituire i particolari componenti elettronici danneggiati, si legge in una nota. Parallelamente, stanno introducendo soluzioni alternative per ridurre il possibile disagio a pazienti e operatori. I tecnici, “sia pure con la cautela imposta dal caso, stimano di risolvere il guasto prima di sera“, conclude la nota.

