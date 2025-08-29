Maltempo Lombardia, forte pioggia anche stanotte a Milano: il Lambro supera i 4 metri | FOTO

MeteoWeb

“Una seconda notte di intenso lavoro per Protezione civile, MM, AMSA, Polizia Locale per fronteggiare le intense piogge” a Milano: è quanto riporta l’assessore comunale alla Protezione civile, Marco Granelli, che ha fatto il punto sulla forte ondata di maltempo registrata nella notte, spiegando che “è piovuto ancora molto in città e a nord: nelle prime due ore circa da mezzanotte alle 2, a Milano sono caduti 23mm, a Monza e Lambrugo 30mm, a Erba 40mm che hanno alzato soprattutto i livelli del Lambro, agendo contemporaneamente con l’onda di piena da nord (Erba e Lambrugo) e con il contributo a Monza e a Milano. Così nella notte il Lambro a Brugherio ha toccato quota 222 e a Milano 217. Tra le 3 e le 4 a Ponte Lambro siamo intervenuti perché i livelli della fognatura stradale sono saliti molto, quasi fino alla soglia dei tombini, e meno male che avevamo le paratie mobili pronte. E il Lambro sta ancora smaltendo l’acqua di queste piogge e a Brugherio alle 9.00 era ancora a 170“.

Complessivamente “in due giorni è caduta molta pioggia: a Milano tra 45 e 65 mm, a Paderno 60, a Rho 70, a Monza 85, a Saronno 90, a Cantù 110, a Lambrugo 115, a Busto Arsizio 130, a Erba 130. Tutta acqua che poi scende nel nodo idraulico di Milano con i fiumi Olona, Seveso e Lambro. Il Lambro meridionale che raccoglie molte di queste acque a sud Milano è arrivato a 433cm, più di 4 metri come hanno visto i cittadini del Municipio 5 al quartiere Binda e Gratosoglio. Grazie ancora alle donne e uomini della Protezione civile, MM, AMSA, Polizia Locale, ATM, VVFF, Verde che da due giorni stanno lavorando giorno e notte“, prosegue l’assessore. “Questo ci deve insegnare che proprio per quanto sta accadendo in questi giorni e per dovere nei confronti di queste persone, dobbiamo investire in opere che prevengono e aiutino la città come le vasche (bene quella di Milano, ma le atre previste e finanziate dove sono?), i potenziamenti dei sistemi nei sottopassi, la raccolta acqua stradale e la fognatura; ma anche prevenire investendo in cambiamenti strutturali con l’invarianza idraulica, con la depavimentazione e il contrasto alle forme di inquinamento e riscaldamento. Non possiamo fermarci, anzi dobbiamo fare di più. Il Comune di Milano sta lavorando su questo, chiedo a Regione Lombardia e Governo di fare di aiutare i territori con investimenti e percorsi celeri. Non lasciate solo il Comune di Milano“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.